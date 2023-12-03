Появилось видео потасовки игроков «Ахмата» и «Спартака» в подтрибунном помещении

Служба безопасности сработала на отлично . моментально отсекла красных от зелёных.....статья же - очень неуклюжая попытка что то ВЫСОСАТЬ из ничего....нашим журналистам лишь бы отсосать . только б напечатали да заплатили .
Футболисты «Ахмата» и «Спартака» повздорили в перерыве матча 17-го тура РПЛ.
У игроков случился конфликт в подтрибунном помещении.
На 36-й минуте главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку – он толкнул в спину Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол к скамейке московской команды.
Уходя с поля, Квинси Промес устроил словесную перепалку с Мирославом Богосавацем.