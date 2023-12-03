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    • Появилось видео потасовки игроков «Ахмата» и «Спартака» в подтрибунном помещении

    Появилось видео потасовки игроков «Ахмата» и «Спартака» в подтрибунном помещении

    Футболисты «Ахмата» и «Спартака» повздорили в перерыве матча 17-го тура РПЛ.

    У игроков случился конфликт в подтрибунном помещении.

    На 36-й минуте главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку – он толкнул в спину Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол к скамейке московской команды.

    Уходя с поля, Квинси Промес устроил словесную перепалку с Мирославом Богосавацем.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 20:25
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2811

      моэм 11 часов назад

      Служба безопасности сработала на отлично . моментально отсекла красных от зелёных.....статья же - очень неуклюжая попытка что то ВЫСОСАТЬ из ничего....нашим журналистам лишь бы отсосать . только б напечатали да заплатили .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3785

      alefreddy 13 часов назад

      судья спровоцировал с тренером инцидент а далее поехало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Strig 13 часов назад

      наш футбол полное дно .

      2
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      Рейтинг: +2616

      Fialet 13 часов назад

      И где там потасовка? Вот в названии статьи подтасовка.

      5
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      Рейтинг: +2846

      serglider 13 часов назад

      В чем заключается "стычка"? Два футболера послали друг друга в пешее путешествие с эротическим уклоном и откуда невозьмись набежало куча абреков, которые скопом зачем то полезли в подтрибунку...

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