Реакция Юрана на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 17-го тура против «Урала» (1:0).

Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.

Речь идет о 5 миллионах рублей.

Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».

«Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чем тут? Я не близкий к Турбину. Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко», – сказал Юран.