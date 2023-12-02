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    • Реакция Юрана на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

    Реакция Юрана на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 17-го тура против «Урала» (1:0).

    • Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.
    • Речь идет о 5 миллионах рублей.
    • Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».

    «Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чем тут? Я не близкий к Турбину. Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.12.2023 23:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +280

      russkiisergei 4 часа назад

      и снова дело не чистое, и снова в деле Урал. совпадение? не думаю!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      hdidjenrb 4 часа назад

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      Рейтинг: +652

      TIMOTHY 5 часов назад

      Около Юрана всегда мутновато!) В Химках непонятки были,все кричал на Федуна,в суд подавать хотел) здесь эта история с турбиным и снова Юран со своим клубом!) Что-то он знает или сам и придумал

      0
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      Рейтинг: +1177

      The only one 5 часов назад

      да нормально он ответил. кто то, что то мутит- какого он должен оправдываться. вообще- послал бы грибы собирать...

      1
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      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK 7 часов назад

      Юран то растерялся)) Как то отмазался ответил неуверенно,как школьник )

      2
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      Рейтинг: +386

      Strig > VPERDIV SPARTAK 5 часов назад

      не согласен. Всё по делу! а в действиях судьишки просматривалась игра в одни ворота... и при чём здесь Юран? Это людей в оранжевых плащах надо спросить!

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      Рейтинг: +10

      Тайменьщик > VPERDIV SPARTAK 5 часов назад

      А чего Юрану отмазываться, если в даче взятки подозревают Урал? Или Юран дал больше?

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