В РФС высказались о разной позиции УЕФА в отношении сборных России и Израиля

А что Израиль сделал, чтобы его забанили? Он жертва нападения, не лезте и вас трогать не будут. Вы когда начинали СВО, вы всё продумали? Думали, что вам как с Крымом всё с рук сойдёт. Сидите теперь без европейского футбола, играйте товарняки с азиатами и африканцами.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов согласился с тем, что УЕФА по-разному относится к сборным России и Израиля на фоне конфликтов.
– Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?
– По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.
Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается.
- Команды из России отстранили в феврале 2022 года.
- Вероятно, их возвращение в соревнования произойдет только после окончания СВО.