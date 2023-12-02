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    • В РФС высказались о разной позиции УЕФА в отношении сборных России и Израиля

    В РФС высказались о разной позиции УЕФА в отношении сборных России и Израиля

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов согласился с тем, что УЕФА по-разному относится к сборным России и Израиля на фоне конфликтов.

    – Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

    – По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.

    Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается.

    • Команды из России отстранили в феврале 2022 года.
    • Вероятно, их возвращение в соревнования произойдет только после окончания СВО.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +566

      aldo conte 4 часа назад

      А что Израиль сделал, чтобы его забанили? Он жертва нападения, не лезте и вас трогать не будут. Вы когда начинали СВО, вы всё продумали? Думали, что вам как с Крымом всё с рук сойдёт. Сидите теперь без европейского футбола, играйте товарняки с азиатами и африканцами.

      1
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      Рейтинг: +575

      Vratarь > aldo conte 3 часа назад

      Ох, господи, обплакались все без Европы, ага - смотри. Играть самим надо хорошо и лучше, а не в барселоны заглядывать. Свой чемпионат превыше всего! Это европейский принцип, это европейский метод и это европейская цель в футболе. И как раз сейчас нам его легче всего воплотить. Спасибо уефе за возможность.

      4
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      Рейтинг: +877

      FaTeK1945ru > aldo conte 3 часа назад

      ...не маши пейсами еврей. Крым и окраина будет наша,а тебе привет оттуда...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2211

      Таврида > aldo conte 3 часа назад

      Образцовый либераст. А что не гавкаешь на СШП и бриташку с гермашкой и прочими пшеками за оккупацию Ирака и Афганистана?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      aldo conte > FaTeK1945ru 1 час назад

      Дорогой, к меня папа чукча, а мама узбечка, а по паспорту я русский. Вы получите от селёдки уши, а не Украину.

      0
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      Рейтинг: +2211

      Таврида 5 часов назад

      Так почему чиновники РФС в самой УЕФА этот вопрос не поднимают, трусы и дармоеды хреновы.

      3
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      Рейтинг: +8535

      BarStep > Таврида 58 минут назад

      ли-бе-ра-сты!

      Неужели невидно по их попыткам сглаживания углов?!
      Этого митрофанушку нужно гнать, чем быстрее - тем лучше..

      0
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