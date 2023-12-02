В РФС высказались о разной позиции УЕФА в отношении сборных России и Израиля

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов согласился с тем, что УЕФА по-разному относится к сборным России и Израиля на фоне конфликтов.

– Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

– По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.

Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается.

Команды из России отстранили в феврале 2022 года.

Вероятно, их возвращение в соревнования произойдет только после окончания СВО.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?