⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Всё таки в снег Спартак победил непонятно как. А то уже эксперты пишут Спартак в гонку вернулся )
«Оренбург» с минимальным счетом обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Единственный гол на 10-й минуте с пенальти забил Николай Титков.
На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Ответная игра пройдет в марте 2024 года.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
Оренбург – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Титков, 10 (с пенальти).
Удаление: Рябчук, 40.