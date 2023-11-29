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    • ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

    ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

    «Оренбург» с минимальным счетом обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

    Единственный гол на 10-й минуте с пенальти забил Николай Титков.

    На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук.

    Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

    Оренбург – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Титков, 10 (с пенальти).

    Удаление: Рябчук, 40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31

      Алексей-Добрынин-vkontakt 20 секунд назад

      Всё таки в снег Спартак победил непонятно как. А то уже эксперты пишут Спартак в гонку вернулся )

      0
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      Рейтинг: +6448

      порт 1 минуту назад

      Зато нырок дельфина был просто по высшему разряду. Профессионал.

      0
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      Рейтинг: +36787

      VVM1964 1 минуту назад

      Ну что же - после УЖАСАЮЩЕГО ДО НЕЛЬЗЯ первого тайма, по ходу убывания с поля никчемных Бонгонда, Рябчука, Умярова, Мартинса и Игнатова, Спартаку более менне удалось ХОТЬ как-то нормализовать игру, но это произошло только в конце матча, да и то вдесятером !!! Результатом ( НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИГРОЙ ) удовлетворен, только по причине того, что не получили гораздо больше !!! (((
      Считаю Абаскаль просто сдал игру, т.к в приоритете чемпионат, будет еще ответный матч и даже вылет не ставит крест на кубке. Ротация состава показала, что мы с трудом набираем игроков на основной состав - о каком чемпионстве еще кто-то до сих пор заикается ??? (((

      1
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      Рейтинг: +4408

      anatolich72 7 минут назад

      Непонятная игра, такое ощущение что обе команды мучались, хозяева с пеналя забили, а так и были бы тухлые нули.

      0
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      Рейтинг: +1354

      qawzsexdr 10 минут назад

      Судейский заговор во всей красе.

      1
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      Рейтинг: +3763

      alefreddy 11 минут назад

      команда отбывала номер некого даже выделить

      1
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      Рейтинг: +1225

      ZAITZEFF2011 11 минут назад

      Обидно смотреть на игру Спартака. Команда обладающая хорошим ресурсом не может длительное время добиться значимого результата. Постоянные скандалы с футболистами мешают результатам и климату в команде. Хочется видеть сильный Спартак как болельщикам так и для конкуренции Зениту. Многие игроки снижают к себе требования и это не идет на пользу команде. Нестабильность и постоянные эксперименты с командой не дают команде быть вверху таблицы уже не первый год. В последнее время смотреть на всё это очень печально. P.S. Просто болельщик Российского футбола.

      2
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      Рейтинг: +216

      Бывалый1488 12 минут назад

      И дельфин со своими ныряниями не помог

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19221

      DVOK68 13 минут назад

      Отвратная игра красно-белой команды.По моему субъективному мнению,Спартак изначально прибыл в Оренбург с "ощущением ненужности матча",ну а раз так то можно выйти на первый тайм в стиле "итаксойдёт",а получив триндюлей в виде пропущенного гола и потери при....ка Рябчука,что произошло?
      Верно.Во втором тайме вышли героически спасать игру(иногда получается иногда нет)Сегодня не получилось.Зол я на команду в целом и на отдельных персонажей.
      Но как ни странно,при отвратной игре вполне приемлемый счётец...в марте можно(и нужно!)брать реванш.Мы конечно не сборная Бразилии 1982 года,но и Оренбург явно не суперпупер клуб,мягенько выражаясь)
      p,s
      Чернов имбецил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5727

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      Там вдали у реки
      Шли домой спартачи
      От стыда потихоньку сгорая!
      Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +3083

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 11 минут назад

      Не поэт ты а оралище
      В твоих жилах водица не кровь
      Положить бы тебя во влогалище
      И начать переделывать вновь

      0
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      Рейтинг: +5727

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 9 минут назад

      Я вижу хэйтеров - у них опять бомбит
      Один вопрос - раз ты причина веская
      Слышь, ты чё такая дерзкая?
      Слышь, ты чё такая дерзкая?
      Гыгыгы

      1
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