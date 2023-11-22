Агент объяснил, почему Бакаев перешел в 2022 году из «Спартака» в «Зенит»

Герман Ткаченко, агент Зелимхана Бакаева, прокомментировал трансфер игрока из «Спартака» в «Зенит» в 2022 году.

Бакаев ушел из «Спартака» как свободный агент.

Клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».

Cоглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.

«Кроме «Зенита» предложений из России не было. Европейские варианты пропали в силу понятных причин. Чтобы преодолеть эти причины, качества, может быть, не хватало.

Были еще предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но мы решили не ждать. Мы решили принять предложение «Зенита», – сказал Ткаченко на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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