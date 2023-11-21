Мюллер определился со своим будущим в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не завершит карьеру летом 2024 года.

В июне истечет контракт игрока с мюнхенским клубом, однако он твердо намерен провести на топ-уровне еще как минимум один сезон.

Мюллер открыт к переговорам с «Баварией», но если договориться не удастся, он рассмотрит предложения от других команд.

34-летний футболист в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 14 матчах.

Мюллер – воспитанник «Баварии», он провел всю карьеру в одном клубе.

Томас – чемпион мира-2014, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 12-кратный чемпион Германии.

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