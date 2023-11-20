Карпин назвал игрока, который должен был бить пенальти в ворота Кубы: «Пиняев у всех отобрал мяч, сказал, что сам пробьет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» заявил, что Сергей Пиняев изначально не должен был исполнять пенальти в товарищеской встрече с Кубой.

Вингер «Локомотива» пробил 11-метровый на 85-й минуте при счете 8:0.

Его удар отразил вратарь кубинцев.

«Должен был бить пенальти Осипенко. Пиняев у всех отобрал мяч, сказал, что сам пробьет. Осипенко не стал возражать, сказал, что пусть молодой бьет», – сообщил Карпин.

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