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    • Россия громит Кубу (3:0) после 1-го тайма, у Головина и Облякова гол+ассист

    Россия громит Кубу (3:0) после 1-го тайма, у Головина и Облякова гол+ассист

    Завершился первый тайм в товарищеском матче между сборными России и Кубы.

    По итогам 45 минут команда Валерия Карпина ведет со счетом 3:0.

    Голами отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Первые двое также сделали по ассисту. Миранчуку результативную передачу отдал Федор Чалов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 20:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12716

      DeStar 9 часов назад

      да конечно нашли себе сборную )
      понятное дело что люая игра хорошо. в любом случае это футбол, эмоции( победа ж тоже радует, даже когда португалия сан марино дерет)
      но как опыт это конечно ничто

      1
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      Рейтинг: +22495

      Cleaner 9 часов назад

      Зачем эта игра нужна??? ЗА-ЧЕМ??????????????????????????????????????

      1
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      Рейтинг: +7522

      sochi-2013 9 часов назад

      А как же ростовские дети?

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