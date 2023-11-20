Россия громит Кубу (3:0) после 1-го тайма, у Головина и Облякова гол+ассист

Завершился первый тайм в товарищеском матче между сборными России и Кубы.

По итогам 45 минут команда Валерия Карпина ведет со счетом 3:0.

Голами отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Первые двое также сделали по ассисту. Миранчуку результативную передачу отдал Федор Чалов.