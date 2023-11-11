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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обыграли аутсайдеров

    «Арсенал» в 12-м туре АПЛ победил дома «Бернли» Венсана Компани. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Фабиу Виейры.

    В другой встрече «Манчестер Юнайтед» справился с другим выходцем из Чемпионшипа «Лутоном».

    Англия. АПЛ. 12-й тур

    Арсенал – Бернли – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Троссард, 45+1; 1:1 – Браунхилл, 54; 2:1 – Салиба, 57; 3:1 – Зинченко, 74.

    Удаления: Виейра, 83 – нет.

    Манчестер Юнайтед – Лутон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Линделеф, 59.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +586

      Damir07 11 ноября, 20:33

      Что за команда эта МЮ сейчас там все забивают только не нападающий защитник полузащитник все только не нападающие может поменять местами их и потом начнут больше забивать там голов не хватает

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