АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обыграли аутсайдеров

«Арсенал» в 12-м туре АПЛ победил дома «Бернли» Венсана Компани. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Фабиу Виейры.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» справился с другим выходцем из Чемпионшипа «Лутоном».

Англия. АПЛ. 12-й тур

Арсенал – Бернли – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 45+1; 1:1 – Браунхилл, 54; 2:1 – Салиба, 57; 3:1 – Зинченко, 74.

Удаления: Виейра, 83 – нет.

Манчестер Юнайтед – Лутон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Линделеф, 59.

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