АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обыграли аутсайдеров

Что за команда эта МЮ сейчас там все забивают только не нападающий защитник полузащитник все только не нападающие может поменять местами их и потом начнут больше забивать там голов не хватает
«Арсенал» в 12-м туре АПЛ победил дома «Бернли» Венсана Компани. Лондонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Фабиу Виейры.
В другой встрече «Манчестер Юнайтед» справился с другим выходцем из Чемпионшипа «Лутоном».
Англия. АПЛ. 12-й тур
Голы: 1:0 – Троссард, 45+1; 1:1 – Браунхилл, 54; 2:1 – Салиба, 57; 3:1 – Зинченко, 74.
Удаления: Виейра, 83 – нет.
Манчестер Юнайтед – Лутон – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Линделеф, 59.