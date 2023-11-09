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    • Вице-капитан сборной Кубы знает только одного российского футболиста

    Вице-капитан сборной Кубы знает только одного российского футболиста

    Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра ответил, известен ли ему кто-то из игроков сборной России.

    «Из сборной России знаю Головина. Знаю, что он играет в «Монако» во Франции. Это хороший и быстрый игрок, который доставляет массу проблем соперникам.

    Я даже брал его в FIFA в свою команду», – сказал вице-капитан кубинцев.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Матч состоится в Волгограде.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 22 часа назад

      "Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника."
      - вот и вся правда... Не удивлюсь ничейки.

      1
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      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан 23 часа назад

      За Артема обидно )) Срочно надо провести ру.туб на кубу

      1
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