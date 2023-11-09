Вице-капитан сборной Кубы знает только одного российского футболиста

"Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника."
- вот и вся правда... Не удивлюсь ничейки.
Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра ответил, известен ли ему кто-то из игроков сборной России.
«Из сборной России знаю Головина. Знаю, что он играет в «Монако» во Франции. Это хороший и быстрый игрок, который доставляет массу проблем соперникам.
Я даже брал его в FIFA в свою команду», – сказал вице-капитан кубинцев.
- Россия примет Кубу 20 ноября.
- Матч состоится в Волгограде.
- Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.