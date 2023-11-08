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    • Аршавин назвал недостаток Алексея Миранчука: «Сомневаюсь, что рекомендовал бы его в «Зенит»

    Аршавин назвал недостаток Алексея Миранчука: «Сомневаюсь, что рекомендовал бы его в «Зенит»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался по полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    – Возможно, зимой Алексей Миранчук будет искать новую команду. Он вам интересен?

    – Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения.

    – Из-за игрового времени?

    – На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться – это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен.

    • У Миранчука в сезоне Серии А 3 матча.
    • Игрок стоит 9 миллионов евро.
    • У него контракт до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 10:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1762

      zarsm 8 ноября, 11:52

      Зенит же обосраться в современный футбол играет)) В лч видели, спасибо

      3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > zarsm 8 ноября, 14:16

      Там играют смазные из Ю.Америки, да и то только в России, а в Европе они тоже ручные

      1
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      Рейтинг: +69221

      portero > zarsm 8 ноября, 15:10

      Бразилы зенитовские как хотят так и играют, тренер мало на них влияет.... даже хваленый Вендел постоянно передерживает мяч и не отдаёт пас на обострение, играет с мячом, а не с партнёрами....

      1
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