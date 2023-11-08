Аршавин назвал недостаток Алексея Миранчука: «Сомневаюсь, что рекомендовал бы его в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался по полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

– Возможно, зимой Алексей Миранчук будет искать новую команду. Он вам интересен?

– Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения.

– Из-за игрового времени?

– На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться – это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен.

У Миранчука в сезоне Серии А 3 матча.

Игрок стоит 9 миллионов евро.

У него контракт до 2025 года.

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