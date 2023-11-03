Стало известно, какая европейская страна даст визу Мухину из ЦСКА

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Футбол Австралия 11:45
Мельбурн Сити - Сидней
Первый Тайм Мельбурн Сити Забьет Да
Кф 1,85
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин все-таки будет прооперирован в Европе.
- У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.
- Он травмировался 22 октября.
- У Мухина возникли проблемы с немецкой визой.
- Ожидается, что операция пройдет в понедельник.
– Что с Мухиным?
– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда.
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