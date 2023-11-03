Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, какая европейская страна даст визу Мухину из ЦСКА

    Стало известно, какая европейская страна даст визу Мухину из ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин все-таки будет прооперирован в Европе.

    • У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.
    • Он травмировался 22 октября.
    • У Мухина возникли проблемы с немецкой визой.
    • Ожидается, что операция пройдет в понедельник.

    – Что с Мухиным?

    – Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда.

    Новый тур РПЛ приближается: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Новости по теме
    Мухин показал фото после операции 1
    Полузащитник ЦСКА перенес операцию на колене
    В ЦСКА прояснили ситуацию с переносом операции Мухина из Германии в другую страну
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2023 00:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:58

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


      Пишите;

      [email protected]

      (Почту Записывайте Сразу)

      1 0 0 % ;

      Футбол Австралия 11:45
      Мельбурн Сити - Сидней
      Первый Тайм Мельбурн Сити Забьет Да
      Кф 1,85

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+