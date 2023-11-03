Стало известно, какая европейская страна даст визу Мухину из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин все-таки будет прооперирован в Европе.

У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.

Он травмировался 22 октября.

У Мухина возникли проблемы с немецкой визой.

Ожидается, что операция пройдет в понедельник.

– Что с Мухиным?

– Все в стадии решения. Итальянская виза получена, и Максим послезавтра полетит туда.

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