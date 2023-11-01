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  • Федотов объяснил, почему гол Соболева с пенальти отменен ошибочно

Федотов объяснил, почему гол Соболева с пенальти отменен ошибочно

1 ноября 2023, 23:17
10

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил отмену гола с пенальти Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3). У спартаковца увидели двойное касание.

«Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR. Это не как у Квинси Промеса [в 2022 году против «Пари НН»], тут мяч остался на месте. Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева.

Вопрос, был ли контакт с левой ногой, для меня открыт, я не могу разобрать по этим повторам явной и очевидной ошибки. Может, у VAR был другой повтор», – сказал Федотов.

  • Соболев поучаствовал в обоих забитых голах «Спартака».
  • В поле судил Евгений Буланов из Самары.
  • «Спартак» досрочно выиграл группу.

UPD. Через несколько минут после комментария «Чемпионату» Федотов опубликовал в своем телеграме видео касания второй ноги с увеличением. На основании него арбитр написал, что отмена гола справедлива.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр Федотов Игорь
Комментарии (10)
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alefreddy
1698870135
засудили однозначно
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То ли ещё будет
1698870357
Вообще, увидеть касание мяча левой ногой Соболева, можно было только при очень большом желании это увидеть. По крайней мере, с тех камер, с которых нам показывали по тв. Мяч ведь даже не шелохнулся. По моему, здесь нам умышленно пытаются раздуть скандал на ровном месте. Не понимаю только, зачем.
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qawzsexdr
1698870456
Самый объективный экс судья, он перед заявлением снял красно белый шарф?
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ivany4
1698871545
UPD. Через несколько минут после комментария «Чемпионату» Федотов опубликовал в своем телеграме видео касания второй ноги с увеличением. На основании него арбитр написал, что отмена гола справедлива. А где об этом почитать? На Чемпионате такого нет. Что такое UPD?
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Napaleon Banapart
1698874374
"Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева".... Смысл сказанного такой - Пох что это не правильно...Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR..
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ZENIT84,
1698889766
не надо было отменять гол
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Давид59
1698902966
Мне кажется не все понимают, что такое "явная и очевидная ошибка". Это либо гол, либо не засчитанный гол. Поэтому при миллиметровых офсайдах, либо миллиметровых касаниях (случай Соболева) ВАР обязан вмешиваться. Совсем другой случай, когда человек падает в штрафной от лёгкого касания. Тут ВАР может вмешаться, только если пенальти назначат, так как падение не вызвано этим касанием. Ещё добавлю, что ВАР во вчерашнем матче явно применил микроскоп, что по мне явный перебор.
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jabba-the-hat
1698905876
Запороть пенальти вообще надо быть бараном, а уж таким образом - редкостным! Всё правильно сделали
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Сергей-Садковский-google
1698930099
В этом матче было достаточно судейских косяков. В ногу Кокшарова заехали конкретно, судья даже желтую не показал. А в первом матче этих команд за такое же нарушение Сперцяну показали красную, а потом ещё дискву дали на 2 матча.
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