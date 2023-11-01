Федотов объяснил, почему гол Соболева с пенальти отменен ошибочно

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил отмену гола с пенальти Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3). У спартаковца увидели двойное касание.

«Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR. Это не как у Квинси Промеса [в 2022 году против «Пари НН»], тут мяч остался на месте. Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева.

Вопрос, был ли контакт с левой ногой, для меня открыт, я не могу разобрать по этим повторам явной и очевидной ошибки. Может, у VAR был другой повтор», – сказал Федотов.

Соболев поучаствовал в обоих забитых голах «Спартака».

В поле судил Евгений Буланов из Самары.

«Спартак» досрочно выиграл группу.

UPD. Через несколько минут после комментария «Чемпионату» Федотов опубликовал в своем телеграме видео касания второй ноги с увеличением. На основании него арбитр написал, что отмена гола справедлива.

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