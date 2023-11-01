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    • Федотов объяснил, почему гол Соболева с пенальти отменен ошибочно

    Федотов объяснил, почему гол Соболева с пенальти отменен ошибочно

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил отмену гола с пенальти Александра Соболева в кубковом матче против «Краснодара» (2:3). У спартаковца увидели двойное касание.

    «Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR. Это не как у Квинси Промеса [в 2022 году против «Пари НН»], тут мяч остался на месте. Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева.

    Вопрос, был ли контакт с левой ногой, для меня открыт, я не могу разобрать по этим повторам явной и очевидной ошибки. Может, у VAR был другой повтор», – сказал Федотов.

    • Соболев поучаствовал в обоих забитых голах «Спартака».
    • В поле судил Евгений Буланов из Самары.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу.

    UPD. Через несколько минут после комментария «Чемпионату» Федотов опубликовал в своем телеграме видео касания второй ноги с увеличением. На основании него арбитр написал, что отмена гола справедлива.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2023 23:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 2 ноября, 16:01

      В этом матче было достаточно судейских косяков. В ногу Кокшарова заехали конкретно, судья даже желтую не показал. А в первом матче этих команд за такое же нарушение Сперцяну показали красную, а потом ещё дискву дали на 2 матча.

      3
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      Рейтинг: +97

      jabba-the-hat 2 ноября, 09:17

      Запороть пенальти вообще надо быть бараном, а уж таким образом - редкостным! Всё правильно сделали

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7108

      Давид59 2 ноября, 08:29

      Мне кажется не все понимают, что такое "явная и очевидная ошибка". Это либо гол, либо не засчитанный гол. Поэтому при миллиметровых офсайдах, либо миллиметровых касаниях (случай Соболева) ВАР обязан вмешиваться. Совсем другой случай, когда человек падает в штрафной от лёгкого касания. Тут ВАР может вмешаться, только если пенальти назначат, так как падение не вызвано этим касанием. Ещё добавлю, что ВАР во вчерашнем матче явно применил микроскоп, что по мне явный перебор.

      3
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа > Давид59 2 ноября, 08:37

      Телескоп

      2
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Давид59 2 ноября, 09:45

      А, что регламент определенния офсайда ОПЯТЬ отменено, как при игре Локомотив - Спартак?))))
      Ведь было решение, что офсайд ввиду отсутствия оффсайдных линий определяет боковой решала, а не VARовские ублюдки)

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 07:05

      судейка ц ука. Спартак молодцы, играли нормально. Краснодару откровенно повезло.

      1
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      Рейтинг: +335

      =Cпapтак= 2 ноября, 05:42

      честно сказать у нас судьи в рпл полные нули.

      2
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > =Cпapтак= 2 ноября, 09:47

      Нули не нули, а банковские счета с семью-восемью нулями)

      2
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      Рейтинг: +335

      =Cпapтак= 2 ноября, 05:41

      судья животное купленое вот и все

      3
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      Рейтинг: +994

      ZENIT84, 2 ноября, 04:49

      не надо было отменять гол

      1
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      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 2 ноября, 00:32

      "Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева".... Смысл сказанного такой - Пох что это не правильно...Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR..

      2
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 23:45

      UPD. Через несколько минут после комментария «Чемпионату» Федотов опубликовал в своем телеграме видео касания второй ноги с увеличением. На основании него арбитр написал, что отмена гола справедлива.
      А где об этом почитать?
      На Чемпионате такого нет.
      Что такое UPD?

      2
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      Рейтинг: +1343

      qawzsexdr 1 ноября, 23:27

      Самый объективный экс судья, он перед заявлением снял красно белый шарф?

      9
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