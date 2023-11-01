Гол Соболева «Краснодару» с пенальти отменили из-за двойного касания

А что теперь правила будем переписывать ради Спартака?А может Соболеву надо отвественне подходить к пробитию пенальти?Твоя команда проигывает.у вас есть отличный шанс сравнять счет,пробей идеально,и всё о.к!нет же ты даешь повод отменить гол..все вопросы к команде Спартак...в этом моменте весь Спартак...Вспомните Бескова,не он ли учил игроков будь сильнее и профессиональнне над командами соперника....игрой на поле все доказывать!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев не реализовал пенальти на 84-й минуте кубкового матча с «Краснодаром» (2:3).
Игрок забил, но на VAR увидели двойное касание мяча – Соболев задел опорной ногой. Главный судья решил отменить гол.
- Соболев поучаствовал в обоих забитых голах «Спартака».
- В поле судил Евгений Буланов из Самары.
- «Спартак» досрочно выиграл группу.
Скриншот эфира «Матч ТВ»