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    • Гол Соболева «Краснодару» с пенальти отменили из-за двойного касания

    Гол Соболева «Краснодару» с пенальти отменили из-за двойного касания

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев не реализовал пенальти на 84-й минуте кубкового матча с «Краснодаром» (2:3).

    Игрок забил, но на VAR увидели двойное касание мяча – Соболев задел опорной ногой. Главный судья решил отменить гол.

    • Соболев поучаствовал в обоих забитых голах «Спартака».
    • В поле судил Евгений Буланов из Самары.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу.

    Скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 22:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +306

      НИКиколай 2 ноября, 10:14

      А что теперь правила будем переписывать ради Спартака?А может Соболеву надо отвественне подходить к пробитию пенальти?Твоя команда проигывает.у вас есть отличный шанс сравнять счет,пробей идеально,и всё о.к!нет же ты даешь повод отменить гол..все вопросы к команде Спартак...в этом моменте весь Спартак...Вспомните Бескова,не он ли учил игроков будь сильнее и профессиональнне над командами соперника....игрой на поле все доказывать!

      4
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 2 ноября, 08:03

      ахахаха, какое же днище всё таки эти решения

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 07:20

      б о м жевши вые уже подсчитали, на сколько микрон зацепился мяч за вторую ногу Соболева. гы гы

      1
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      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak 1 ноября, 23:40

      Неужели опять поле плохое попалось? :)))

      4
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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > Владимир-Филиппов-vkontak 1 ноября, 23:47

      и пенальти мало в ворота Краснодара нарисовали

      4
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 23:33

      Даже на этом видео видно, после удара мяч летит прямо с носка, и не меняет траекторию. Подвернутая нога Соболя, за мячом. Покажите укрупненный вид из ворот или от бокового судьи, и споров не будет. Сразу будет видно есть просвет между ногой и мячом.

      2
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      Рейтинг: +2161

      DMитрий 1 ноября, 23:18

      Судейский заговор!?

      1
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 1 ноября, 23:06

      Чего так психовал это подобие человека. Не знаю . Вар посмотрели оценили. Касание было . Помогло или нет ? Что за бред . Два касания по правилам нельзя. Вопрос решён. Если вратарь не касается ленты а мяч улетел на небеса точно так же перебивают . Так что не ной Дельфинчик .

      8
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      Рейтинг: +512

      Боцман52 > JIEGEHDA 1 ноября, 23:10

      Опять ***** стандарты у судей. После Промеса, объясняли досконально, считается двойное касание, если мяч сдвинулся с точки. Теперь видно их объяснения изменились и даже касание мяча ведет к отмене гола.

      4
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      Рейтинг: +512

      Боцман52 > Боцман52 1 ноября, 23:12

      Офигеть. Бомбардир даже слово 2-ные на звездочки меняет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 1 ноября, 23:04

      РЖУ. РЖУ! РЖУ!!!...)))

      3
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 23:00

      Да он коснулся

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > САДЫЧОК 1 ноября, 23:05

      Как минимум Соболев ударил ДВУМЯ НОГАМИ ОДНОВРЕМЕННО. Правилами это не допускается. Потому прошу спартачей ВИЗГИ прекратить!!!...)))

      6
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      Рейтинг: +1606

      k611 1 ноября, 22:58

      Весьма спорно

      5
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > k611 1 ноября, 23:24

      Я тоже считаю что весьма спорно - сбоку мяча не касался, в момент удара носок бутсы начал выворачиваться вперед перед мячом, но мяч то круглый, а удар шел с подъемом и вполне мог пролететь над ногой - трудно вообще определить было касание или нет 5050 - думаю всё же на усмотрение судьи, судьи приняли решение не в нашу пользу - переживем...

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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > VVM1964 1 ноября, 23:35

      Ты не считай, а лучше очечи ещё раз протри

      2
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      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak > k611 1 ноября, 23:42

      Да нормально. Тем более, что и сам пенальти левоватый - дельфин там знатно подскочил, хотя по логике должен был бы просто упасть.

      4
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Порванная хрюканина 1 ноября, 23:46

      Штаны зашей !...

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Владимир-Филиппов-vkontak 1 ноября, 23:47

      А вот это уже не имеет значения, т.к. вратарь 100% сыграл в ногу и там сомнений ВООБЩЕ НЕТ !!!

      2
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      Рейтинг: +1941

      GermanVo > VVM1964 2 ноября, 00:38

      Кому ты объясняешь. Два шакала поскалиться пришли. Вторым составом играли нормально. И в ничью могли играть, и выигрывать. В любом случае, с Краснодаром самые крутые матчи получаются. Всегда эмоции, всегда много голов, и всегда несколько грязных помойных шакалов в ленте)

      3
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > GermanVo 2 ноября, 12:00

      +100%

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