Кафанов дал совет Хайкину

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкиперу «Буде-Глимт» Никите Хайкину не стоит менять клуб.

«Хайкин сейчас находится в очень хорошей форме. Он играет так же хорошо, как два прошлых сезона, и помогает побеждать. При счeте 0:0 и 1:0 в матче с «Бешикташем» в самый нужный момент Никита выручил и помог команде одержать победу.

Помогут ли еврокубки перейти в топовую лигу Европы? Никита в Норвегии наслаждается футболом. Он там номер один, его любят. Лучше ему там остаться.

В новом клубе надо ждать своего шанса. Если такой шанс выпадет, то за него надо держаться. А в «Будe-Глимт» ему могут простить ошибку, он всe равно останется первым номером.

Он не так давно начал играть, нашeл свой клуб и не наигрался ещe. Пусть Никита ещe поиграет и продолжит получать удовольствие», – сказал Кафанов.