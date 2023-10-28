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    Кафанов дал совет Хайкину

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкиперу «Буде-Глимт» Никите Хайкину не стоит менять клуб.

    «Хайкин сейчас находится в очень хорошей форме. Он играет так же хорошо, как два прошлых сезона, и помогает побеждать. При счeте 0:0 и 1:0 в матче с «Бешикташем» в самый нужный момент Никита выручил и помог команде одержать победу.

    Помогут ли еврокубки перейти в топовую лигу Европы? Никита в Норвегии наслаждается футболом. Он там номер один, его любят. Лучше ему там остаться.

    В новом клубе надо ждать своего шанса. Если такой шанс выпадет, то за него надо держаться. А в «Будe-Глимт» ему могут простить ошибку, он всe равно останется первым номером.

    Он не так давно начал играть, нашeл свой клуб и не наигрался ещe. Пусть Никита ещe поиграет и продолжит получать удовольствие», – сказал Кафанов.

    • Прошлой зимой Хайкин уходил в «Бристоль Сити».
    • 28-летний россиянин ни разу не сыграл за новую команду и уже в конце марта вернулся в «Буде-Глимт».

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    Источник: Metaratings

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