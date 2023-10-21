Топ-10 самых дорогих вратарей мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг голкиперов с самой высокой рыночной стоимостью.
Лидерство делят сразу четверо. Разница между первым и десятым местом – всего 10 миллионов евро.
- Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 млн евро);
- Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
- Тибо Куртуа («Реал», 45 млн евро);
- Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
- Грегор Кобель («Боруссия» Д, 35 млн евро);
- Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
- Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).
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Источник: Transfermarkt