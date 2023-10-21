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Топ-10 самых дорогих вратарей мира

21 октября 2023, 12:12
4

Transfermarkt опубликовал рейтинг голкиперов с самой высокой рыночной стоимостью.

Лидерство делят сразу четверо. Разница между первым и десятым местом – всего 10 миллионов евро.

  1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
  2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 млн евро);
  3. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
  4. Тибо Куртуа («Реал», 45 млн евро);
  5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
  6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
  7. Грегор Кобель («Боруссия» Д, 35 млн евро);
  8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
  9. Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);
  10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Порту ПСЖ Милан Реал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Боруссия Д Атлетико Ливерпуль Барселона тер Стеген Марк-Андре Куртуа Тибо Облак Ян Меньян Майк Доннарумма Джанлуиджи Онана Андре Алиссон Кобель Грегор Кошта Диогу Эдерсон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1697879939
Если в списке есть Кобель, то логично бы бы включить в список вратаря Черноморца ********.
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ALEXMAN888
1697880016
Всё фигня, на 10000......-ом, вратарь Игнатович РБ. Так это он поднялся на одну позицию. Просто в племени ***** воротчик умер!
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ArReal
1697886211
А что , Помазун , после матча Кения Россия - не ворвался в топ-3?
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