Топ-10 самых дорогих вратарей мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг голкиперов с самой высокой рыночной стоимостью.

Лидерство делят сразу четверо. Разница между первым и десятым местом – всего 10 миллионов евро.

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