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    Топ-10 самых дорогих вратарей мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг голкиперов с самой высокой рыночной стоимостью.

    Лидерство делят сразу четверо. Разница между первым и десятым местом – всего 10 миллионов евро.

    1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
    2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 45 млн евро);
    3. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
    4. Тибо Куртуа («Реал», 45 млн евро);
    5. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
    6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
    7. Грегор Кобель («Боруссия» Д, 35 млн евро);
    8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
    9. Алиссон («Ливерпуль», 35 млн евро);
    10. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      ALEXMAN888 1 час назад

      Всё фигня, на 10000......-ом, вратарь Игнатович РБ. Так это он поднялся на одну позицию. Просто в племени ***** воротчик умер!

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      Рейтинг: +25237

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если в списке есть Кобель, то логично бы бы включить в список вратаря Черноморца ********.

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      Рейтинг: +25237

      DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С У К А С Я Н А!

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