Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Шевченко определил самый ценный гол в своей карьере

    Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой свой гол считает наиболее ценным.

    «Мой гол в финале Лиги чемпионов 2003 года в серии послематчевых пенальти.

    Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, но именно он был главным в моей карьере.

    Ведь мы выиграли Лигу чемпионов, и я реализовал свою мечту», – заявил Шевченко.

    • Помимо «Милана», форвард выступал за «Челси» и киевское «Динамо».
    • Он забил 48 голов в составе украинской сборной.

    Новости по теме
    Шевченко отреагировал на решение УЕФА отменить допуск сборных России U17 12
    Ракицкий побил рекорд Шевченко в ЛЧ 1
    Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ 4
    Источник: MilanPress.it

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+