Шевченко определил самый ценный гол в своей карьере

Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой свой гол считает наиболее ценным.
«Мой гол в финале Лиги чемпионов 2003 года в серии послематчевых пенальти.
Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, но именно он был главным в моей карьере.
Ведь мы выиграли Лигу чемпионов, и я реализовал свою мечту», – заявил Шевченко.
- Помимо «Милана», форвард выступал за «Челси» и киевское «Динамо».
- Он забил 48 голов в составе украинской сборной.
Источник: MilanPress.it