Шевченко определил самый ценный гол в своей карьере

Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой свой гол считает наиболее ценным.

«Мой гол в финале Лиги чемпионов 2003 года в серии послематчевых пенальти.

Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, но именно он был главным в моей карьере.

Ведь мы выиграли Лигу чемпионов, и я реализовал свою мечту», – заявил Шевченко.