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Шевченко определил самый ценный гол в своей карьере

14 октября 2023, 11:53
2

Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какой свой гол считает наиболее ценным.

«Мой гол в финале Лиги чемпионов 2003 года в серии послематчевых пенальти.

Я знал, что мой удар будет решающим. И пусть тот гол в ворота Буффона не входит ни в какую статистику, но именно он был главным в моей карьере.

Ведь мы выиграли Лигу чемпионов, и я реализовал свою мечту», – заявил Шевченко.

  • Помимо «Милана», форвард выступал за «Челси» и киевское «Динамо».
  • Он забил 48 голов в составе украинской сборной.

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Источник: MilanPress.it
Лига чемпионов Италия. Серия А Милан Шевченко Андрей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1697278003
насрать на него зачем его тут вообще упоминают
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Oldtrafford83
1697346594
Для чего тут новости про этого х.охла??? Админ, уже который раз ты пытаешься в комментах срач устроить или ты михалыч?
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