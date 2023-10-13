Кафанов ответил Нигматуллину, сказавшему, что Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие перспективы были бы у голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде, если бы он дал согласие за нее выступать.

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России: «Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвeртым вратарем сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор».

– Хотели бы прояснить ситуацию с Иваном Проведелем. Если бы у него был российский паспорт, как бы к нему обращались в случае вызова в сборную?

– Если бы Проведель приехал, то был бы одним из кандидатов в сборную, таким же, как и все остальные.

Не имеет значения, где Проведель играет, какая у него национальность, РПЛ или Серия А, – нет ни одной мысли, чтобы разделять его по каким-либо категориям.

– Все наши вызванные вратари из РПЛ, а Иван – один из лучших в Серии А. Мог бы он стать первым номером сборной России?

– Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды.