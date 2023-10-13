Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов ответил Нигматуллину, сказавшему, что Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России

Кафанов ответил Нигматуллину, сказавшему, что Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России

13 октября 2023, 16:41
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие перспективы были бы у голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде, если бы он дал согласие за нее выступать.

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России: «Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвeртым вратарем сидеть? В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор».

– Хотели бы прояснить ситуацию с Иваном Проведелем. Если бы у него был российский паспорт, как бы к нему обращались в случае вызова в сборную?

– Если бы Проведель приехал, то был бы одним из кандидатов в сборную, таким же, как и все остальные.

Не имеет значения, где Проведель играет, какая у него национальность, РПЛ или Серия А, – нет ни одной мысли, чтобы разделять его по каким-либо категориям.

– Все наши вызванные вратари из РПЛ, а Иван – один из лучших в Серии А. Мог бы он стать первым номером сборной России?

Он был бы одним из кандидатов на пост первого номера. Ваня играет в Серии А, где сильные команды.

  • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

Еще по теме:
ЦСКА уличили в «огромной» кадровой ошибке 7
У тренера сборной России одновременно было три жены 19
Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустил гол в финале ЛЧ 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Лацио Нигматуллин Руслан Проведель Иван Кафанов Виталий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1697220323
Нигматулин играл в Италии и знает, что говорит, а Кафанов просто констатирует его слова.
Ответить
Главные новости
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+