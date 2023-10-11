Нигматуллин: «Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России»

Руслан Нигматуллин прокомментировал отказ вратаря «Лацио» Ивана Проведеля от вызова в сборную России.

«Иван чeтко понимает, что он не пройдeт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьeзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвeртым вратарeм сидеть?

В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.

Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал Нигматуллин.