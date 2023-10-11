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Нигматуллин: «Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России»

11 октября 2023, 13:36
6

Руслан Нигматуллин прокомментировал отказ вратаря «Лацио» Ивана Проведеля от вызова в сборную России.

«Иван чeтко понимает, что он не пройдeт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьeзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвeртым вратарeм сидеть?

В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.

Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал Нигматуллин.

  • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Италия Лацио Нигматуллин Руслан Проведель Иван
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1697021371
У Лантратова сейчас выиграть конкуренцию очень трудно любому.
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k611
1697021881
Что про это говорить, если этого сейчас не будет. Ситуация политическая не та.
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zagrizlik
1697022582
Пффффф. Да и пофик. У нас на позиции вратаря проблем нет лет на 20 вперед. Да и какая разница на какой лавке сидеть. Под Сафоновым или Доннарумой?
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Fialet
1697041889
Зачем вообще об этом Прохинделе писать?
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bulls27
1697094699
Смех да и только ! Нигматуллин ты помнишь свои голы? До сих пор болелы Спартака в шоке ! Как ты ,вообще,попал в футбол? Дырка !!
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