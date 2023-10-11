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    • Нигматуллин: «Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России»

    Нигматуллин: «Проведель не пройдет конкуренцию в сборной России»

    Руслан Нигматуллин прокомментировал отказ вратаря «Лацио» Ивана Проведеля от вызова в сборную России.

    «Иван чeтко понимает, что он не пройдeт конкуренцию в сборной России. У нас очень серьeзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помазуна? Что ему делать, четвeртым вратарeм сидеть?

    В сборной Италии у него больше шансов, поэтому он сделал такой выбор. Это не сарказм, а констатация факта.

    Не нужно смотреть на запад в поиске кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», – сказал Нигматуллин.

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      zagrizlik 53 минуты назад

      Пффффф. Да и пофик. У нас на позиции вратаря проблем нет лет на 20 вперед. Да и какая разница на какой лавке сидеть. Под Сафоновым или Доннарумой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5176

      Бомбардиръ 54 минуты назад

      Ну да, этот итальяшка свой страх обосраться проецировал на возмущение политической обстановкой)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      k611 1 час назад

      Что про это говорить, если этого сейчас не будет. Ситуация политическая не та.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25202

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У Лантратова сейчас выиграть конкуренцию очень трудно любому.

      0
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