Итоги жеребьевки Кубка Африки-2024

камерун что то знал
раз поедет в сенегал
там с товарищами встреча
не вчерашний ритуал
Состоялась жеребьевка группового этапа 34-го розыгрыша Кубка Африки.
Турнир пройдет в январе-феврале 2024 года в Кот-д’Ивуаре.
Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.
Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.
Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.
Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.
Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.
Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.
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