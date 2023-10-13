Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Итоги жеребьевки Кубка Африки-2024

    Состоялась жеребьевка группового этапа 34-го розыгрыша Кубка Африки.

    Турнир пройдет в январе-феврале 2024 года в Кот-д’Ивуаре.

    Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

    Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

    Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

    Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

    Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

    Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

    Источник: твиттер Кубка Африки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8959

      Беспонтий 2 часа назад

      камерун что то знал
      раз поедет в сенегал
      там с товарищами встреча
      не вчерашний ритуал

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+