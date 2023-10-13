Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев назвал Россию средней командой после матча с Камеруном

Ловчев назвал Россию средней командой после матча с Камеруном

13 октября 2023, 12:20
1

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча России с Камеруном.

  • Команда Валерия Карпина выиграла со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Федор Чалов.

«Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьезный, уровня чемпионата мира.

Из хорошего – играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную Чалов – он получил место в основе и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Федор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.

Хорошее впечатление в плане индивидуального мастерства оставил Сергей Пиняев. Очень высокая скорость, умение быстро сориентироваться и нанести удар, как в этом матче – это грозное оружие и он им пользуется.

Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счет индивидуального мастерства – умения принять решение, удара, дриблинга на скорости.

Наши ребята играли старательно, но этого мало, – мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят.

Не было Головина, который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч – его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева», – сообщил Ловчев.

Еще по теме:
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака» 3
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Камерун Россия Ловчев Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Виталий-Быканов-vkontakte
1697198603
Ну это ж хорошо :D, а что он хотел? После нескольких лет изоляции это достойный результат! Дальше лучше!
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
12
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
2
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
4
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+