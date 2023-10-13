Ловчев назвал Россию средней командой после матча с Камеруном

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча России с Камеруном.
- Команда Валерия Карпина выиграла со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Федор Чалов.
«Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьезный, уровня чемпионата мира.
Из хорошего – играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную Чалов – он получил место в основе и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Федор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.
Хорошее впечатление в плане индивидуального мастерства оставил Сергей Пиняев. Очень высокая скорость, умение быстро сориентироваться и нанести удар, как в этом матче – это грозное оружие и он им пользуется.
Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счет индивидуального мастерства – умения принять решение, удара, дриблинга на скорости.
Наши ребята играли старательно, но этого мало, – мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят.
Не было Головина, который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч – его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева», – сообщил Ловчев.
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