Натхо прокомментировал обстановку в Израиле

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо ответил на вопрос о ситуации в Израиле.

«У меня и моих родных всe в порядке. Мы в безопасности.

Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведенные в «Рубине» и ЦСКА», – сказал Натхо.