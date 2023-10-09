Натхо прокомментировал обстановку в Израиле

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо ответил на вопрос о ситуации в Израиле.
«У меня и моих родных всe в порядке. Мы в безопасности.
Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведенные в «Рубине» и ЦСКА», – сказал Натхо.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Все спортивные события в Израиле были отменены.
- Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл чемпионский титул в сезоне-2015/16.
- В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.
Источник: Metaratings