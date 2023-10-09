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    Натхо прокомментировал обстановку в Израиле

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо ответил на вопрос о ситуации в Израиле.

    «У меня и моих родных всe в порядке. Мы в безопасности.

    Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведенные в «Рубине» и ЦСКА», – сказал Натхо.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.
    • Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл чемпионский титул в сезоне-2015/16.
    • В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

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    Источник: Metaratings

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    09.10.2023 20:47
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