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    • АПЛ. «Челси» разгромил «Бернли» (4:1); «МЮ» победил «Брентфорд», уступая к 93-й минуте (2:1)

    АПЛ. «Челси» разгромил «Бернли» (4:1); «МЮ» победил «Брентфорд», уступая к 93-й минуте (2:1)

    «Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ спасся на «Олд Траффорд» в матче против «Брентфорда». До 93-й минуты манчестерцы проигрывали, но вырвали победу.

    В другой встрече «Челси» добился волевой победы над «Бернли».

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йенсен, 26; 1:1 – Мактоминей, 90+3; 2:1 – Мактоминей, 90+7.

    Бернли – Челси – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Одобер, 15; 1:1 – Аль-Дахиль, 42 (в свои ворота); 1:2 – Палмер, 49 (с пенальти); 1:3 – Стерлинг, 65; 1:4 – Джексон, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2150

      DMитрий 8 часов назад

      Томми красавчик. Постоял за команду и Ферги. Лысого сегодня же бы снял, игра команды похожа на дворовый дыр-дыр. Не понятно что он делал все это время, но сегодня услышал от комментаторов один нюанс в отношениях клуба с Ден Хаагом и стало ясно почему он до сих пор у руля и вертит в команде как хочет. Всё банально, бабло со стороны в казну, пох на игру и статус клуба.

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