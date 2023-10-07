АПЛ. «Челси» разгромил «Бернли» (4:1); «МЮ» победил «Брентфорд», уступая к 93-й минуте (2:1)

Томми красавчик. Постоял за команду и Ферги. Лысого сегодня же бы снял, игра команды похожа на дворовый дыр-дыр. Не понятно что он делал все это время, но сегодня услышал от комментаторов один нюанс в отношениях клуба с Ден Хаагом и стало ясно почему он до сих пор у руля и вертит в команде как хочет. Всё банально, бабло со стороны в казну, пох на игру и статус клуба.
«Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ спасся на «Олд Траффорд» в матче против «Брентфорда». До 93-й минуты манчестерцы проигрывали, но вырвали победу.
В другой встрече «Челси» добился волевой победы над «Бернли».
Англия. АПЛ. 7-й тур
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Йенсен, 26; 1:1 – Мактоминей, 90+3; 2:1 – Мактоминей, 90+7.
Голы: 1:0 – Одобер, 15; 1:1 – Аль-Дахиль, 42 (в свои ворота); 1:2 – Палмер, 49 (с пенальти); 1:3 – Стерлинг, 65; 1:4 – Джексон, 75.