АПЛ. «Челси» разгромил «Бернли» (4:1); «МЮ» победил «Брентфорд», уступая к 93-й минуте (2:1)

«Манчестер Юнайтед» в 7-м туре АПЛ спасся на «Олд Траффорд» в матче против «Брентфорда». До 93-й минуты манчестерцы проигрывали, но вырвали победу.

В другой встрече «Челси» добился волевой победы над «Бернли».

Англия. АПЛ. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Йенсен, 26; 1:1 – Мактоминей, 90+3; 2:1 – Мактоминей, 90+7.

Бернли – Челси – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Одобер, 15; 1:1 – Аль-Дахиль, 42 (в свои ворота); 1:2 – Палмер, 49 (с пенальти); 1:3 – Стерлинг, 65; 1:4 – Джексон, 75.

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