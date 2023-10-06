Радимов оценил дебют 68-летнего Медведева в Медиалиге: «Был лучше Погребняка»

Главный тренер клуба Медиалиги «Чисто Питер» Владислав Радимов оценил дебют за команду генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев на прошлой неделе вышел в основе на матч с ФК «10».

Он был с капитанской повязкой.

Медведева заменили в 1-м тайме на Геннадия Миллера.

«Иванович – лучший! Лучше Погребняка был точно в этом матче.

Вышел с капитанской повязкой в 68 лет. Я считаю, что за это можно и похлопать. Он относится к этой истории очень позитивно и помогает нам. Он не курирует нашу команду», – сказал Радимов.