Радимов оценил дебют 68-летнего Медведева в Медиалиге: «Был лучше Погребняка»

Ниже планки только плинтус! Влад, ты точно очень хочешь всеми силами быть в структуре Зенита, даже вот на это...?
Главный тренер клуба Медиалиги «Чисто Питер» Владислав Радимов оценил дебют за команду генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
- Медведев на прошлой неделе вышел в основе на матч с ФК «10».
- Он был с капитанской повязкой.
- Медведева заменили в 1-м тайме на Геннадия Миллера.
«Иванович – лучший! Лучше Погребняка был точно в этом матче.
Вышел с капитанской повязкой в 68 лет. Я считаю, что за это можно и похлопать. Он относится к этой истории очень позитивно и помогает нам. Он не курирует нашу команду», – сказал Радимов.