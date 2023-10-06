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    • Радимов оценил дебют 68-летнего Медведева в Медиалиге: «Был лучше Погребняка»

    Радимов оценил дебют 68-летнего Медведева в Медиалиге: «Был лучше Погребняка»

    Главный тренер клуба Медиалиги «Чисто Питер» Владислав Радимов оценил дебют за команду генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

    • Медведев на прошлой неделе вышел в основе на матч с ФК «10».
    • Он был с капитанской повязкой.
    • Медведева заменили в 1-м тайме на Геннадия Миллера.

    «Иванович – лучший! Лучше Погребняка был точно в этом матче.

    Вышел с капитанской повязкой в 68 лет. Я считаю, что за это можно и похлопать. Он относится к этой истории очень позитивно и помогает нам. Он не курирует нашу команду», – сказал Радимов.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    06.10.2023 20:09
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2143

      DMитрий 1 час назад

      Ниже планки только плинтус! Влад, ты точно очень хочешь всеми силами быть в структуре Зенита, даже вот на это...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      ramblernasheveverything 6 часов назад

      Вышел с капитанской повязкой в 68 лет===
      Ну и чо ? Чисто показуха...А Радимов и рад лизнуть ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ Зенита.
      А выйдет Медведев пенсионер, без своей должности --чего там Радимов вякнет ?

      0
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      Рейтинг: +1397

      Айболид > ramblernasheveverything 4 часа назад

      Давай , старайся псевдохо.хол ! Тебе за каждую строчку платят или почасовая оплата ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      ramblernasheveverything > Айболид 4 часа назад

      Ай а у тебя болид отвалился )))
      Доктор АйболиТ как обычно лечит людей.

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