Только 3 из 6 стран-хозяек ЧМ-2030 получат путевки на турнир без отбора

от южной америки теперь выходят 6 команд вместо 4х. плюс у седьмой команды будет возможность пробиться через стыки. так что даже у парагвая есть шансы попасть.
Появились первые подробности по поводу отбора на чемпионат мира 2030 года.
- Турнир впервые в истории пройдет в 6 странах.
- Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.
- В Аргентине, Уругвае и Парагвае проведут только по одному матчу.
Южноамериканские сборные не получат путевки на чемпионат мира автоматически.
Аргентина, Уругвай и Парагвай примут участие в отборочном турнире.