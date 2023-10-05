Только 3 из 6 стран-хозяек ЧМ-2030 получат путевки на турнир без отбора

Появились первые подробности по поводу отбора на чемпионат мира 2030 года.

Турнир впервые в истории пройдет в 6 странах.

Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

В Аргентине, Уругвае и Парагвае проведут только по одному матчу.

Южноамериканские сборные не получат путевки на чемпионат мира автоматически.

Аргентина, Уругвай и Парагвай примут участие в отборочном турнире.