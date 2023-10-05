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    • Только 3 из 6 стран-хозяек ЧМ-2030 получат путевки на турнир без отбора

    Только 3 из 6 стран-хозяек ЧМ-2030 получат путевки на турнир без отбора

    Появились первые подробности по поводу отбора на чемпионат мира 2030 года.

    • Турнир впервые в истории пройдет в 6 странах.
    • Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.
    • В Аргентине, Уругвае и Парагвае проведут только по одному матчу.

    Южноамериканские сборные не получат путевки на чемпионат мира автоматически.

    Аргентина, Уругвай и Парагвай примут участие в отборочном турнире.

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    Источник: твиттер журналиста TyC Sports Гастона Эдула

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    05.10.2023 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 5 октября, 14:28

      от южной америки теперь выходят 6 команд вместо 4х. плюс у седьмой команды будет возможность пробиться через стыки. так что даже у парагвая есть шансы попасть.

      1
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      Рейтинг: +1504

      Sedoi_Goblin 5 октября, 14:15

      Зашибись.. Подгоняют турнир к юбилею, а Уругваю как первому ЧМ (он же хозяин первого ЧМ) через отбор идти... Скидочку бы сделали..

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