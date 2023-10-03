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  • Зырянов рассказал, кто на самом деле мудак – тренер или футболист

Зырянов рассказал, кто на самом деле мудак – тренер или футболист

3 октября 2023, 23:33
2

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о профессии тренера.

– Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.

– А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает все не так.

А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками».

  • Зырянов тренирует «Черноморец».
  • Как игрок он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Черноморец Зырянов Константин
Комментарии (2)
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CSKA57
1696368616
А меня недавно за слово "мудак" забанили на одном из сайтов... Сказали, что весьма нецензурное слово.
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paracetamol
1696377001
Я му.дак и ты му.дак, оба мы му.даки! Главное - бабло платят и очень даже неплохое.
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