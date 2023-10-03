Зырянов рассказал, кто на самом деле мудак – тренер или футболист

Я му.дак и ты му.дак, оба мы му.даки! Главное - бабло платят и очень даже неплохое.
Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о профессии тренера.
– Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.
– А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает все не так.
А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками».
- Зырянов тренирует «Черноморец».
- Как игрок он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».