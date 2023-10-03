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    • Зырянов рассказал, кто на самом деле мудак – тренер или футболист

    Зырянов рассказал, кто на самом деле мудак – тренер или футболист

    Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о профессии тренера.

    – Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.

    – А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает все не так.

    А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками».

    • Зырянов тренирует «Черноморец».
    • Как игрок он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 23:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 02:50

      Я му.дак и ты му.дак, оба мы му.даки! Главное - бабло платят и очень даже неплохое.

      0
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      Рейтинг: +3758

      CSKA57 4 октября, 00:30

      А меня недавно за слово "мудак" забанили на одном из сайтов... Сказали, что весьма нецензурное слово.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > CSKA57 4 октября, 10:38

      Ну так мы же на футбольном сайте. Тут на контингент поправка сделана...)))

      0
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