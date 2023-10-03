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    • Фонбет Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» (2:0) и догнал лидера группы

    Фонбет Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» (2:0) и догнал лидера группы

    «Урал» одержал домашнюю победу над «Рубином» со счетом 2:0 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда из Екатеринбурга выиграла благодаря голам Андрея Егорычева и Эрика Бикфалви.

    Набрав три очка, «Урал» догнал лидирующий в группе «Ростов». У них по 8 баллов. «Рубин» с 4 очками остался на последнем месте в квартете.

    Россия. Кубок. Группа B. 5-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 40; 2:0 – Бикфалви, 56.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12675

      DeStar 3 октября, 16:59

      лучше б в рпл побеждать начали хоть иногда уже)

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