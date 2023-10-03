Фонбет Кубок России. «Урал» обыграл «Рубин» (2:0) и догнал лидера группы

«Урал» одержал домашнюю победу над «Рубином» со счетом 2:0 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда из Екатеринбурга выиграла благодаря голам Андрея Егорычева и Эрика Бикфалви.

Набрав три очка, «Урал» догнал лидирующий в группе «Ростов». У них по 8 баллов. «Рубин» с 4 очками остался на последнем месте в квартете.

Россия. Кубок. Группа B. 5-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Егорычев, 40; 2:0 – Бикфалви, 56.

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