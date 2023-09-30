Мостовой: «Чему меня может научить Кононов?»

Александр Мостовой раскрыл подробности диалога с Романом Широковым по поводу возможной стажировки в «Леон Сатурне».

«Правда ли, что Роман Широков звал в «Сатурн» поучиться у Олега Кононова? Мы же в шутливой форме. Нам на учeбе сказали, что мы должны где-то практику проходить, я ответил: «О, Ромка, ты как раз сейчас в команде, вроде недалеко, может, к тебе заедем». Он сказал: «У нас Кононов тренер». Я ответил, что без разницы.

Широков сказал, что это не мой уровень? Давайте так: чему меня может научить Кононов?! В футболе всe давно придумано, поэтому, какая разница, где проходить стажировку.

Широков также говорил, что я зайду в «Спартак», когда уйдeт Гильермо Абаскаль? Мы же шутим всегда. Куда уйдeт Абаскаль, как он уйдeт, никуда он не уйдeт. Также можно было и про Кононова сказать, хотя он уже ушeл. Это футбольный язык. Ничего такого», – сказал бывший спартаковец.