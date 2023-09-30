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    Мостовой: «Чему меня может научить Кононов?»

    Александр Мостовой раскрыл подробности диалога с Романом Широковым по поводу возможной стажировки в «Леон Сатурне».

    «Правда ли, что Роман Широков звал в «Сатурн» поучиться у Олега Кононова? Мы же в шутливой форме. Нам на учeбе сказали, что мы должны где-то практику проходить, я ответил: «О, Ромка, ты как раз сейчас в команде, вроде недалеко, может, к тебе заедем». Он сказал: «У нас Кононов тренер». Я ответил, что без разницы.

    Широков сказал, что это не мой уровень? Давайте так: чему меня может научить Кононов?! В футболе всe давно придумано, поэтому, какая разница, где проходить стажировку.

    Широков также говорил, что я зайду в «Спартак», когда уйдeт Гильермо Абаскаль? Мы же шутим всегда. Куда уйдeт Абаскаль, как он уйдeт, никуда он не уйдeт. Также можно было и про Кононова сказать, хотя он уже ушeл. Это футбольный язык. Ничего такого», – сказал бывший спартаковец.

    • Сейчас Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.
    • Он пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1383

      k611 20 минут назад

      Самомнение зашкаливает. Учиться всегда можно.

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      Рейтинг: +175

      Купа Купыч 1 час назад

      Кончайте уже про этого дурака писать. Его давно пора в 6 палату поместить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1438

      mama1991 2 часа назад

      Пройди путь Кононова, потом поговорим о твоих результатах

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      Рейтинг: +16498

      Алексей З 3 часа назад

      Лишний раз убеждаешься , парни прикалываются , а горе-журналюги , от скудоумия сразу это на первые полосы выкладывают.
      Бюрократическая проволочка , надо курсы пройти чтобы иметь право тренировать. Походит , посидит для галочки , но на самом деле чему его там научат, когда он всё на практике видел ?

      0
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      Рейтинг: +1552

      SLADE2019 3 часа назад

      Безусловно, про Спартак было шуткой. Хотя в каждой шутке, есть доля шутки. А про Кононова, Мостовой прав. После прохождения теоретического курса, Мостовой однозначно будет готов не хуже Абаскаля. Другое дело, что нынешний менеджмент Спартака - явление загадочное.

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