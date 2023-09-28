Семак назвал трех игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед игрой 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

– Михаила Кержакова нет среди вратарей. В чем причина?

– Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно – его участие в матче под вопросом.

Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом.

– Андрей Мостовой прогрессирует в плане восстановления?

– Да. Какие-то тренировки он проводил вместе с командой, но на сто процентов еще не готов, поэтому мы варьируем его нагрузку.

Какие-то тренировки он проводит вместе с командой, а какие-то – в индивидуальном режиме, чтобы игрок набрал хорошие кондиции и был готов на сто процентов.