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    • Семак назвал трех игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Оренбургом»

    Семак назвал трех игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Оренбургом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными футболистами перед игрой 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    – Михаила Кержакова нет среди вратарей. В чем причина?

    – Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно – его участие в матче под вопросом.

    Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом.

    Андрей Мостовой прогрессирует в плане восстановления?

    – Да. Какие-то тренировки он проводил вместе с командой, но на сто процентов еще не готов, поэтому мы варьируем его нагрузку.

    Какие-то тренировки он проводит вместе с командой, а какие-то – в индивидуальном режиме, чтобы игрок набрал хорошие кондиции и был готов на сто процентов.

    • «Оренбург» примет «Зенит» в субботу в 12:00 мск.
    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Они отстают от «Крыльев Советов» на 1 очко, от «Краснодара» – на 4.

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    Источник: сайт «Зенита»

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