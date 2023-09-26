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    • «Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    «Ювентус» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче», 6 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Ювентус»: Щенсный, Гатти, Данило, Ругани, Локателли, Фаджоли, Веа, Рабьо, Камбьязо, Влахович, Милик

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    ___________________________________________________________________________________

    «Лечче»: Фальконе, Пограчич, Баширотто, Генди, Рафья, Рамадани, Каба, Альмквист, Крстович, Эспето

    Главный тренер: Роберто Д'Аверса

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»

    Источник: Спортбокс

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