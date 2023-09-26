Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче», 6 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Данило, Ругани, Локателли, Фаджоли, Кьеза, Рабьо, Камбьязо, Маккенни, Милик
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
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«Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Венути, Доргу, Уден, Рамадани, Блен, Альмквист, Крстович, Эспето
Главный тренер: Роберто Д'Аверса
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Лечче»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс