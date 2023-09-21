В клубе из ОАЭ рассказали об адаптации арендованного Бакаева

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе ответил на вопрос об адаптации новичка команды Зелимхана Бакаева.

«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют.

У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана. То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России – совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», – сказал Алхнайе.