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    • В клубе из ОАЭ рассказали об адаптации арендованного Бакаева

    В клубе из ОАЭ рассказали об адаптации арендованного Бакаева

    Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе ответил на вопрос об адаптации новичка команды Зелимхана Бакаева.

    «Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют.

    У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана. То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России – совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», – сказал Алхнайе.

    • Клуб из ОАЭ арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».
    • Соглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.

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    Источник: Sport24

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