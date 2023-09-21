Лига чемпионов. «Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» (1:1)

Финалист последнего сезона Лиги чемпионов «Интер» начал сезон турнира с ничьей с «Реал Сосьедадом». Россиянин Арсен Захарян остался в запасе басков.

В другой встрече группы «Зальцбург» на выезде самым молодым составом в истории Лиги чемпионов победил «Бенфику».

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Бенфика – Зальцбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шимич, 15 (с пенальти); 0:2 – Глух, 51.

Незабитые пенальти: нет – Конате, 3.

Удаления: Силва, 13 – нет.

Реал Сосьедад – Интер -1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мендес, 4; 1:1 – Мартинес, 87.

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