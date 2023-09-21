Лига чемпионов. «Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» (1:1)

Финалист последнего сезона Лиги чемпионов «Интер» начал сезон турнира с ничьей с «Реал Сосьедадом». Россиянин Арсен Захарян остался в запасе басков.
В другой встрече группы «Зальцбург» на выезде самым молодым составом в истории Лиги чемпионов победил «Бенфику».
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
Бенфика – Зальцбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Шимич, 15 (с пенальти); 0:2 – Глух, 51.
Незабитые пенальти: нет – Конате, 3.
Удаления: Силва, 13 – нет.
Реал Сосьедад – Интер -1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мендес, 4; 1:1 – Мартинес, 87.
Источник: «Бомбардир»