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  • Агент Смирнов связал победу «Спартака» над «Сочи» с отсутствием Джикии

Агент Смирнов связал победу «Спартака» над «Сочи» с отсутствием Джикии

17 сентября 2023, 09:01
7

Футбольный агент Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

«Как только у «Спартака» в составе нет Георгия Джикии, в обороне налаживается порядок.

«Сочи» забыл внести сегодня в число команд под вылет. Во всяком случае до тех пор, пока там будет Дмитрий Хохлов.

Хесус Медина почти похоронил надежды хозяев на победу, не забить было сложнее, чем забить. Но Квинси Промес, который до этого отдавал под гол Медине, сделал свое дело и сработал ногами просто классно, отдав Срджана Бабичу голевую.

«Спартак» был лучше и заслуженно победил. Но в атаке играли очень натужно», – написал Смирнов.

  • Джикия был в запасе.
  • «Спартак» поднялся на 6-е место.
  • Команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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alefreddy
1694932267
правильно без Жоры хорошо
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ScarlettOgusania
1694933391
1. дайте Хохлову поработать и вылететь в ФНЛ, 2. без Джикии в обороне порядок, 3. Медина бил правой ногой для ходьбы, 4. Бабич монстр, по результативности догнал Соболева!
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sined1951
1694934499
Вонючий агент-тоже мне эксперт нашелся!
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Вомбат
1694935533
А Квинси предголевую передачу сделал засланный казачок Спартака Нобоа, который контролировал мяч лицом к линии ворот. И вместо того, чтобы тупо пнуть мяч на угловой, стал разворачиваться вместе с мячом. Если бы он этого не сделал, Спартак бы не выиграл. Так что дело не в отсутствии Джикии. Георгий еще принесет пользу Спартаку не раз и не два.
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FCSpartakM
1694936015
Да хорош оценивать игру в обороне по игре с Сочи. Более слабой команды в этом сезоне нет . Именно по игре. Чуваки тупо не создали вообще ничего. Как оценивать игру в обороне, когда они к воротам толком не подходили.
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