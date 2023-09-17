Агент Смирнов связал победу «Спартака» над «Сочи» с отсутствием Джикии

Футбольный агент Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

«Как только у «Спартака» в составе нет Георгия Джикии, в обороне налаживается порядок.

«Сочи» забыл внести сегодня в число команд под вылет. Во всяком случае до тех пор, пока там будет Дмитрий Хохлов.

Хесус Медина почти похоронил надежды хозяев на победу, не забить было сложнее, чем забить. Но Квинси Промес, который до этого отдавал под гол Медине, сделал свое дело и сработал ногами просто классно, отдав Срджана Бабичу голевую.

«Спартак» был лучше и заслуженно победил. Но в атаке играли очень натужно», – написал Смирнов.