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    • Агент Смирнов связал победу «Спартака» над «Сочи» с отсутствием Джикии

    Агент Смирнов связал победу «Спартака» над «Сочи» с отсутствием Джикии

    Футбольный агент Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

    «Как только у «Спартака» в составе нет Георгия Джикии, в обороне налаживается порядок.

    «Сочи» забыл внести сегодня в число команд под вылет. Во всяком случае до тех пор, пока там будет Дмитрий Хохлов.

    Хесус Медина почти похоронил надежды хозяев на победу, не забить было сложнее, чем забить. Но Квинси Промес, который до этого отдавал под гол Медине, сделал свое дело и сработал ногами просто классно, отдав Срджана Бабичу голевую.

    «Спартак» был лучше и заслуженно победил. Но в атаке играли очень натужно», – написал Смирнов.

    • Джикия был в запасе.
    • «Спартак» поднялся на 6-е место.
    • Команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16184

      Алексей З 30 минут назад

      Как Сочи играл , то защита вообще была не нужна. Слабейшая команда рпл.
      С Джикией или без , в этом матче это роли не играло. Проблемы у Спартака в организации игры, в созидании.

      0
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      Рейтинг: +979

      FCSpartakM 1 час назад

      Да хорош оценивать игру в обороне по игре с Сочи. Более слабой команды в этом сезоне нет . Именно по игре. Чуваки тупо не создали вообще ничего. Как оценивать игру в обороне, когда они к воротам толком не подходили.

      0
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      Рейтинг: +13265

      Вомбат 1 час назад

      А Квинси предголевую передачу сделал засланный казачок Спартака Нобоа, который контролировал мяч лицом к линии ворот. И вместо того, чтобы тупо пнуть мяч на угловой, стал разворачиваться вместе с мячом. Если бы он этого не сделал, Спартак бы не выиграл. Так что дело не в отсутствии Джикии. Георгий еще принесет пользу Спартаку не раз и не два.

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      Рейтинг: +944

      sined1951 1 час назад

      Вонючий агент-тоже мне эксперт нашелся!

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      Рейтинг: +2672

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      1. дайте Хохлову поработать и вылететь в ФНЛ, 2. без Джикии в обороне порядок, 3. Медина бил правой ногой для ходьбы, 4. Бабич монстр, по результативности догнал Соболева!

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      Рейтинг: +13265

      Вомбат > ScarlettOgusania 1 час назад

      Да, этот мусорный тренер обязательно опустит игрушку Ротенберга в ФНЛ, где ей самое место.

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      Рейтинг: +2672

      ScarlettOgusania > Вомбат 20 минут назад

      эта "игрушка" у Ротенберга - социалка от президента ему самому ненужная, БР выгоднее бизнес-проекты с Газпромом, чем латать дыры в сочинском "колизее")

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      Рейтинг: +3240

      alefreddy 2 часа назад

      правильно без Жоры хорошо

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