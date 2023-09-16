Приводим стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Милан». Игра начнется в 19:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Ян Зоммер, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Малик Тьяв, Рубен Лофтус-Чик, Тиджани Райндерс, Раде Крунич, Оливье Жиру, Рафаэл Леау, Кристиан Пулишич
Главный тренер: Стефано Пиоли
Источник: Бомбардир