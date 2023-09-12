Карпин прокомментировал ничью в матче Катар – Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Первые 20-25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80.

Что произошло дальше – надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация», – сказал Карпин.