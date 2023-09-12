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    Карпин прокомментировал ничью в матче Катар – Россия

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

    «Первые 20-25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80.

    Что произошло дальше – надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация», – сказал Карпин.

    • Сборная России провел три матча в сентябре.
    • Национальная команда ни разу не победила.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +444

      erybov1965 1 час назад

      Какая концентрация,не желание играть в полную силу, большую часть матча.И это игра за сборную.И этим все сказано - берегут ноги, силы и здоровье.Только где они собираются показать свой "максимум"?Наверное,нигде.И здесь,не "изоляция" - есть причина,а менталитет большинства игроков.

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