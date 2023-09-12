Карпин прокомментировал ничью в матче Катар – Россия

Какая концентрация,не желание играть в полную силу, большую часть матча.И это игра за сборную.И этим все сказано - берегут ноги, силы и здоровье.Только где они собираются показать свой "максимум"?Наверное,нигде.И здесь,не "изоляция" - есть причина,а менталитет большинства игроков.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
«Первые 20-25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80.
Что произошло дальше – надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация», – сказал Карпин.
- Сборная России провел три матча в сентябре.
- Национальная команда ни разу не победила.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.