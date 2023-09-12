Стало известно, как допинг попал в организм Погба и что ждет француза

Появились подробности попадания допинга в организм полузащитника «Ювенутса» Поля Погба.

По информации La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, которую он купил в США по совету друга-врача. В случае подтверждения этой информации речь будет идти о применении допинга по неосторожности.

11 сентября француз сообщил врачам «Ювентуса», что принимал вещества, не согласованные с медицинским штабом туринского клуба.

Если в результате повторного анализа наличие допинга в крови футболиста подтвердится, «Ювентус» будет вправе расторгнуть контракт с Погба. Сейчас клуб имеет право приостановить выплату зарплаты игроку.