Стало известно, как допинг попал в организм Погба и что ждет француза

Появились подробности попадания допинга в организм полузащитника «Ювенутса» Поля Погба.
По информации La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, которую он купил в США по совету друга-врача. В случае подтверждения этой информации речь будет идти о применении допинга по неосторожности.
11 сентября француз сообщил врачам «Ювентуса», что принимал вещества, не согласованные с медицинским штабом туринского клуба.
Если в результате повторного анализа наличие допинга в крови футболиста подтвердится, «Ювентус» будет вправе расторгнуть контракт с Погба. Сейчас клуб имеет право приостановить выплату зарплаты игроку.
- У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0).
- Хавбек провел всю игру в запасе.
- Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.
Источник: La Gazzetta dello Sport