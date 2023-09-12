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    • Стало известно, как допинг попал в организм Погба и что ждет француза

    Стало известно, как допинг попал в организм Погба и что ждет француза

    Появились подробности попадания допинга в организм полузащитника «Ювенутса» Поля Погба.

    По информации La Gazzetta dello Sport, Погба мог провалить допинг-тест из-за пищевой добавки, которую он купил в США по совету друга-врача. В случае подтверждения этой информации речь будет идти о применении допинга по неосторожности.

    11 сентября француз сообщил врачам «Ювентуса», что принимал вещества, не согласованные с медицинским штабом туринского клуба.

    Если в результате повторного анализа наличие допинга в крови футболиста подтвердится, «Ювентус» будет вправе расторгнуть контракт с Погба. Сейчас клуб имеет право приостановить выплату зарплаты игроку.

    • У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0).
    • Хавбек провел всю игру в запасе.
    • Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5992

      Питерский князь 21 секунду назад

      Это Евросоюз.
      Через жопу допинг попал, 100%.
      Арийское братсво на улице встретило и поделилось.
      Погба не хотел, но кто его будет спрашивать, их было больше.

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