Стал известен тренер, больше всех потративший на трансферы в РПЛ

Transfermarkt составил список главных тренеров, которые больше всех потратили на трансферы в РПЛ.

Лидером стал Валерий Карпин, сейчас возглавляющий «Ростов», а до этого работающий в «Спартаке». Ему подписали 58 игроков за общую сумму 246 миллионов евро.