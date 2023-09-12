Стал известен тренер, больше всех потративший на трансферы в РПЛ

Transfermarkt составил список главных тренеров, которые больше всех потратили на трансферы в РПЛ.
Лидером стал Валерий Карпин, сейчас возглавляющий «Ростов», а до этого работающий в «Спартаке». Ему подписали 58 игроков за общую сумму 246 миллионов евро.
- Валерий Карпин: 58 трансферов за € 246,06 млн;
- Сергей Семак: 29 трансферов за € 223,69 млн;
- Лучано Спаллетти: 18 трансферов за € 185,66 млн;
- Курбан Бердыев: 74 трансфера за € 157,14 млн;
- Леонид Слуцкий: 52 трансфера за € 135,87 млн;
- Гус Хиддинк: 11 трансферов за € 119 млн;
- Виктор Гончаренко: 36 трансферов за € 109,66 млн;
- Дик Адвокат: 15 трансферов за € 102,8 млн;
- Юрий Семин: 41 трансфер за € 100,92 млн;
- Роберто Манчини: 12 трансферов за € 95 млн.
Источник: Transfermarkt