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    • В «Локо» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит», а не в Лигу 1

    В «Локо» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит», а не в Лигу 1

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему московский клуб не отпустил нападающего Вильсона изидора в Лигу 1.

    – Убеждены, что «Марсель» и «Метц» предлагали меньшие деньги? Агент Изидора говорил другое…

    – Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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