В «Локо» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит», а не в Лигу 1

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему московский клуб не отпустил нападающего Вильсона изидора в Лигу 1.

– Убеждены, что «Марсель» и «Метц» предлагали меньшие деньги? Агент Изидора говорил другое…

– Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы.