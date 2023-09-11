В «Локо» объяснили, почему отпустили Изидора в «Зенит», а не в Лигу 1

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему московский клуб не отпустил нападающего Вильсона изидора в Лигу 1.
– Убеждены, что «Марсель» и «Метц» предлагали меньшие деньги? Агент Изидора говорил другое…
– Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»