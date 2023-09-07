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    • Во Франции назвали причину, по которой «Локомотив» не отпустил Изидора в Лигу 1

    Во Франции назвали причину, по которой «Локомотив» не отпустил Изидора в Лигу 1

    «Локомотив» не отпустил нападающего Вильсона Изидора в «Метц», потому что не захотел включать в арендное соглашение опцию выкупа футболиста, сообщает Foot Mercato.

    Французский форвард уже прошeл медосмотр для «Метца» и договорился с руководством клуба Лиги 1, однако «Локомотив» заблокировал трансфер.

    • «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
    • У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68953

      portero 2 часа назад

      Расшифровка:не договорились о выплатах конкретным представителям....

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