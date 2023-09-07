Во Франции назвали причину, по которой «Локомотив» не отпустил Изидора в Лигу 1

«Локомотив» не отпустил нападающего Вильсона Изидора в «Метц», потому что не захотел включать в арендное соглашение опцию выкупа футболиста, сообщает Foot Mercato.

Французский форвард уже прошeл медосмотр для «Метца» и договорился с руководством клуба Лиги 1, однако «Локомотив» заблокировал трансфер.