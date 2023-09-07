Во Франции назвали причину, по которой «Локомотив» не отпустил Изидора в Лигу 1

«Локомотив» не отпустил нападающего Вильсона Изидора в «Метц», потому что не захотел включать в арендное соглашение опцию выкупа футболиста, сообщает Foot Mercato.
Французский форвард уже прошeл медосмотр для «Метца» и договорился с руководством клуба Лиги 1, однако «Локомотив» заблокировал трансфер.
- «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро.
- У петербуржцев будет необязательная опция выкупа француза.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: «Бомбардир»