Нобоа сделал выбор между пивом и бургером

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как предпочитает восстанавливаться после матчей.

«У тренеров и докторов своe мнение о восстановлении после матча. Если они скажут, что я буду играть лучше, если буду восстанавливаться, кушая бургер, пиццу или пасту, выпивая колу...

Каждый тренер может сказать любой способ восстановления. Я не знаю, как лучше или хуже. Каждый восстанавливается по-разному.

Как я восстанавливаюсь после игр? Выпить бутылку пива или две? Я не люблю пиво. Я люблю покушать. Выберу бургер», – заявил Нобоа.