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    Нобоа сделал выбор между пивом и бургером

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как предпочитает восстанавливаться после матчей.

    «У тренеров и докторов своe мнение о восстановлении после матча. Если они скажут, что я буду играть лучше, если буду восстанавливаться, кушая бургер, пиццу или пасту, выпивая колу...

    Каждый тренер может сказать любой способ восстановления. Я не знаю, как лучше или хуже. Каждый восстанавливается по-разному.

    Как я восстанавливаюсь после игр? Выпить бутылку пива или две? Я не люблю пиво. Я люблю покушать. Выберу бургер», – заявил Нобоа.

    • Эквадорец играет в РПЛ с 2007 года, за исключением полугодия в ПАОКе.
    • В апреле ему исполнилось 38 лет.
    • В новом сезоне Нобоа забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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