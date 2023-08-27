«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Шеффилде на стадионе Бремэлл Лейн , начало – в 16:00 мск.

В составе «Манчестер Сити», из-за травмы, не будет принимать участие в матче один из лидеров команды Кевин Де Брюйне.

Составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Иган, Робинсон, Ахмедходжич, Винисиус, Норвуд, Болдок, Осборн, Хамер, Осула, Траоре

Главный тренер: Пол Хекингботтом

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Альварес, Грилиш, Холанд

Главный тренер: Хосеп гвардиола

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»