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    • Стали известны стартовые составы на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити»: 6-й тур АПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити»: 6-й тур АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Шеффилде на стадионе Бремэлл Лейн , начало – в 16:00 мск.

    В составе «Манчестер Сити», из-за травмы, не будет принимать участие в матче один из лидеров команды Кевин Де Брюйне.

    Составы на матч:

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Иган, Робинсон, Ахмедходжич, Винисиус, Норвуд, Болдок, Осборн, Хамер, Осула, Траоре

    Главный тренер: Пол Хекингботтом

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Альварес, Грилиш, Холанд

    Главный тренер: Хосеп гвардиола

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»

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    «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
    Источник: «Бомбардир»

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