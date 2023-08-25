Мюллер рассказал, кто лучше – Месси или Роналду

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Кто величайший всех времeн? Лучшим для меня является Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион из-за его элегантности» – и в то же время он очень эффективен в забивании голов, достижении рекордов и титулов.

Криштиану также является сильным кандидатом в двух категориях: статистике и титулах, но Месси просто более утончeнный и элегантный», – цитирует Мюллера Goal.

36-летний Месси играет в США за «Интер Майами».

38-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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