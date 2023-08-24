Азмун близок к переходу в итальянский топ-клуб: в окружении игрока анонсировали трансфер

Вчера мог перейти в Зенит, сегодня в Рому, а завтра в какой-нибудь Сапахан..........
Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в «Рома».
Человек из окружения футболиста опубликовал скриншот с переговоров иранского форварда с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.
- Азмун поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
- В «Байере» он с января 2022 года.
- В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Фото: соцсети человека из окружения Азмуна.