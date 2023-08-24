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    • Азмун близок к переходу в итальянский топ-клуб: в окружении игрока анонсировали трансфер

    Азмун близок к переходу в итальянский топ-клуб: в окружении игрока анонсировали трансфер

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в «Рома».

    Человек из окружения футболиста опубликовал скриншот с переговоров иранского форварда с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.

    • Азмун поиграл в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
    • В «Байере» он с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

    Фото: соцсети человека из окружения Азмуна.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19586

      ilichkadr 1 час назад

      Вчера мог перейти в Зенит, сегодня в Рому, а завтра в какой-нибудь Сапахан..........

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