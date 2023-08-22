В Италии окончательно определили победителя Серии А в сезоне-2005/06

Государственный совет Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» о возвращении чемпионского титула-2005/06.

Из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе («кальчополи») «Ювентус» был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан «Интер».

В результате нового разбирательства чемпионский титул был окончательно закреплен за «Интером».