В Италии окончательно определили победителя Серии А в сезоне-2005/06

Государственный совет Италии отклонил апелляцию «Ювентуса» о возвращении чемпионского титула-2005/06.
Из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе («кальчополи») «Ювентус» был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан «Интер».
В результате нового разбирательства чемпионский титул был окончательно закреплен за «Интером».
- «Ювентус» завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в Серии А.
- В минувшем сезоне чемпионом Италии стал «Наполи».
Источник: Ansa