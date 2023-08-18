Семак рассказал, какие игроки «Зенита» пропустят матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в преддверии игры со «Спартаком».
– Есть ли игроки, которые не смогут принять участие в матче или пока под вопросом? Каково состояние команды?
– С травмированными ситуация глобально не изменилась: Родригао продолжает восстановление, Андрей Мостовой тоже восстанавливается, динамика хорошая.
Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. На сегодняшний день все остальные готовятся.
- «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
- Начало – в 19:30 мск.
- Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.
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Источник: сайт «Зенита»