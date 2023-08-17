Клуб Роналду близок к покупке футболиста «Манчестер Сити» за 25 миллионов

и зачем это ляпорту? победитель лч, защитник сити, 29 лет! ему идти в условную баварию, хоть реал хоть ювентус, зачем саудиты? да еще с 15 лямов , он в сити наверное лямов 10 и так имеет.
Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в скором времени может стать одноклубником Криштиану Роналду.
Клуб АПЛ принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 29-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов.
Осталось получить согласие от самого испанца. Ему предложили контракт на три года с зарплатой 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Ляпорт сделал 1 ассист в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.