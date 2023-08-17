Клуб Роналду близок к покупке футболиста «Манчестер Сити» за 25 миллионов

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в скором времени может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Клуб АПЛ принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 29-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов.

Осталось получить согласие от самого испанца. Ему предложили контракт на три года с зарплатой 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ляпорт сделал 1 ассист в 24 матчах.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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