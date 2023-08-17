Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Клуб Роналду близок к покупке футболиста «Манчестер Сити» за 25 миллионов

    Клуб Роналду близок к покупке футболиста «Манчестер Сити» за 25 миллионов

    Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в скором времени может стать одноклубником Криштиану Роналду.

    Клуб АПЛ принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 29-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов.

    Осталось получить согласие от самого испанца. Ему предложили контракт на три года с зарплатой 15 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Ляпорт сделал 1 ассист в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Аль-Наср» близок к подписанию действующего победителя ЛЧ 2
    Алисон может перейти из «Ливерпуля» в «Аль-Наср» 1
    Гол Мане не спас «Аль-Наср» от поражения от «Аль-Иттифака» Джеррарда
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12618

      DeStar 10 минут назад

      и зачем это ляпорту? победитель лч, защитник сити, 29 лет! ему идти в условную баварию, хоть реал хоть ювентус, зачем саудиты? да еще с 15 лямов , он в сити наверное лямов 10 и так имеет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 