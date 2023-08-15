Фанат «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex за 9 миллионов рублей: он сразу же уронил их

Новичок «Аль-Иттихада» Фабиньо получил дорогой подарок от болельщика после дебюта за саудовский клуб.
Журналист и фанат «Аль-Иттихада» подарил бразильцу часы Rolex, чья стоимость оценивается в 9 миллионов рублей.
Фабиньо удивился подарку и пожал руку болельщику, после чего часы слетели с его запястья. Игрок подобрал подарок и убедился, что с ним все в порядке, а затем пошел к автобусу.
- Саудовский клуб заключил с Фабиньо контракт до 2026 года.
- «Аль-Иттихад» заплатил «Ливерпулю» 46 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»