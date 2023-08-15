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    • Фанат «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex за 9 миллионов рублей: он сразу же уронил их

    Фанат «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex за 9 миллионов рублей: он сразу же уронил их

    Новичок «Аль-Иттихада» Фабиньо получил дорогой подарок от болельщика после дебюта за саудовский клуб.

    Журналист и фанат «Аль-Иттихада» подарил бразильцу часы Rolex, чья стоимость оценивается в 9 миллионов рублей.

    Фабиньо удивился подарку и пожал руку болельщику, после чего часы слетели с его запястья. Игрок подобрал подарок и убедился, что с ним все в порядке, а затем пошел к автобусу.

    • Саудовский клуб заключил с Фабиньо контракт до 2026 года.
    • «Аль-Иттихад» заплатил «Ливерпулю» 46 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3851

      acor94 1 час назад

      Для него 9 миллионов рублей это пиво с пацанами попить и семками закусить.

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