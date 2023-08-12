РПЛ. «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0) и поднялся на пятое место

Редкий матч, когда Песьяков обошёлся без привоза
«Ростов» крупно победил «Рубин» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Голы забили Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.
Команда Валерия Карпина набрала семь очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» с двумя очками идет на 13-й позиции.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Комличенко, 52; 2:0 – Лангович, 78; 3:0 – Голенков, 88.
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