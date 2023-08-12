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    • РПЛ. «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0) и поднялся на пятое место

    РПЛ. «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0) и поднялся на пятое место

    «Ростов» крупно победил «Рубин» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ.

    Голы забили Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.

    Команда Валерия Карпина набрала семь очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» с двумя очками идет на 13-й позиции.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Комличенко, 52; 2:0 – Лангович, 78; 3:0 – Голенков, 88.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.08.2023 21:58
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +56662

      MaxRnD 11 часов назад

      Редкий матч, когда Песьяков обошёлся без привоза

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2474

      Январь 59 12 часов назад

      Соседи ростовчане мои поздравления с победой. Удачи новых побед.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4792

      Oldtrafford83 13 часов назад

      Ростов с победой, молодцы!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18971

      paracetamol 22 часа назад

      Завтра Зенит его турнет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      evgevg13 > paracetamol 21 час назад

      Сказал, как в воду пёрд..л. Как всегда невпопад и не по теме.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15821

      Алексей З 23 часа назад

      Что -то надо Рубину делать , в плане покупок, не гоже так играть команде из спортивной республике.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68716

      portero 23 часа назад

      С победой Ростов!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1198

      qawzsexdr 23 часа назад

      Валера, снова верим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +494

      ростов 100/100 23 часа назад

      Сегодня совсем другое дело. С победой !!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +24975

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      С победой!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1692

      aubergine 23 часа назад

      Ожидаемая ненапряжная победа фаворита. Рубин пока что совсем не впечатляет, неужели снова в Первую лигу собрался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6340

      ySS 23 часа назад

      С победой!
      Уткин становится снова полезен в атаке, Ваханию с первой голевой передачей.
      Молодой понравился больше, чем в кубке в обороне)
      Два полена отличились не с пенальти)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9061

      GoLenaStop 23 часа назад

      Ростсельмаш, молодцы!
      Спасибо командам за игру.
      С уважением.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40343

      Project Бабангида 23 часа назад

      до антракта Валерыч в коки машки поиграл. потом сказал - хватит. и прихлопнул

      9
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      ...
      Рейтинг: +2453

      ScarlettOgusania > Project Бабангида 20 часов назад

      "в коки машки поиграл" - оговорочка по Фрейду!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2596

      Болотоход > Project Бабангида 14 часов назад

      наркоман

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2186

      nominum > ScarlettOgusania 13 часов назад

      )))))))))))))))).Красиво сказал! )))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2095

      Fialet > ScarlettOgusania 12 часов назад

      У Машки есть коки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4402

      Yurok161 23 часа назад

      Сегодня игра смотрелась по приятнее. Ростов с победой!

      7
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      Рейтинг: +19410

      ilichkadr 23 часа назад

      Молодца, земляки! Другого и не ждал. С победой!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      vavilon69 12 августа, 21:59

      РОСТОВ с победой !

      10
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