РПЛ. «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0) и поднялся на пятое место

«Ростов» крупно победил «Рубин» (3:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Голы забили Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.

Команда Валерия Карпина набрала семь очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» с двумя очками идет на 13-й позиции.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Комличенко, 52; 2:0 – Лангович, 78; 3:0 – Голенков, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ