«Лучше, чем «Челси»: Радимов назвал идеальный клуб для Захаряна

Экс-игрок «Реала Сарагосы» Владислав Радимов отреагировал на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– «Реал Сосьедад» уже четыре сезона подряд квалифицируется в еврокубки. Какое вообще у вас сложилось мнение об этой команде?

– Лучше спросить у Хохлова и Карпина, они ведь там играли.

– Зато вы успешно играли за «Сарагосу» и не хуже Хохлова и Карпина разбираетесь в чемпионате Испании.

– Хорошая команда, они ведь в еврокубки попали в этом сезоне. Сыграют в группе Лиги чемпионов? Так это вообще крутая команда. Город Сан-Себастьян – вообще один из самых красивых в Испании. Футбол в Примере – шикарный.

В этом году Давид Сильва завершил карьеру, на одного конкурента для Захаряна меньше. Если Арсен туда попадeт, то для него это шикарный вариант. Мне кажется, «Реал Сосьедад» даже лучше для Арсена, чем «Челси» и какой-нибудь голландский клуб.

– В каких нюансах проявится разница между РПЛ и Примерой?

– В Примере будет всe быстрее. Если в РПЛ есть игры, в которых Захарян выглядит неподобающе, то тут придeтся каждый день демонстрировать свою состоятельность и определeнную планку не опускать.

Добавим сюда и конкуренцию. Представляете, что такое уровень Лиги чемпионов в Примере? Это «Барса», «Реал», «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад». Чтобы туда попасть, нужно пройти через дикую конкуренцию.