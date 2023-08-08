В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение РФС поставить полузащитника «Зенита» Клаудиньо вышел Квинси Промеса в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/23.

«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.

Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал Зеленов.