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  • В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса

В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса

8 августа 2023, 20:20
11

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение РФС поставить полузащитника «Зенита» Клаудиньо вышел Квинси Промеса в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/23.

«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.

Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал Зеленов.

  • Промесу 31 год.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
  • Промес забил 108 голов и отдал 53 ассиста в 218 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Клаудиньо
Комментарии (11)
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Kollljan
1691516243
Спартак укрывает международного преступника Промеса, который заочно осужден за наркоторговлю. Позор Спартаку!
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NewLife
1691516690
Элла Памфилова рейтинг считала, тогда вопросов нет !
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Вомбат
1691517329
Вы видите заговор? Нет? А он есть! Зеленова надо гнать. Он не понимает главного - если нет заговора, нет и Спартака. А так как Спартак - народная команда, то нет и народа. А это уже госизмена. В полном соответствии с одним из последних законов.
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ziborock
1691518733
Клаудиньо! А кто это?!
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neveldomha
1691519600
Среди уголовников Промяс конечно лучший.
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Napaleon Banapart
1691519912
Да цена этому рейтингу. Тьфу..Кто такой этот РФС? Кем живет?
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alefreddy
1691524890
фуфло это а не рейтинг
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ySS
1691527432
Не понял, Зеленов в газпроме работает? У него коллеги в рфс)
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mamba9090909
1691567569
А в свинарнике всегда и везде заговоры ищут.
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