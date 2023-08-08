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    • В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса

    В «Спартаке» ответили на вопрос о заговоре из-за рейтинга РФС, где Клаудиньо выше Промеса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение РФС поставить полузащитника «Зенита» Клаудиньо вышел Квинси Промеса в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/23.

    «Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.

    Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал Зеленов.

    • Промесу 31 год.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • Промес забил 108 голов и отдал 53 ассиста в 218 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2023 20:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7186

      mamba9090909 9 августа, 10:52

      А в свинарнике всегда и везде заговоры ищут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6300

      ySS 8 августа, 23:43

      Не понял, Зеленов в газпроме работает?
      У него коллеги в рфс)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 23:15

      Что такое РФС?
      Это филиал Газпрома.
      Руководители организации работали в ФК Зенит и в структурах Газпрома.
      Где ещё такое в мире есть ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 23:01

      фуфло это а не рейтинг

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      Napaleon Banapart 8 августа, 21:38

      Да цена этому рейтингу. Тьфу..Кто такой этот РФС? Кем живет?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5286

      neveldomha 8 августа, 21:33

      Среди уголовников Промяс конечно лучший.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > neveldomha 8 августа, 21:53

      Промяса на фронт ? Или ты Санек сам пойдешь ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4513

      ziborock 8 августа, 21:18

      Клаудиньо! А кто это?!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > ziborock 8 августа, 23:03

      Клава - умирающий лебедь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > шахта Заполярная 8 августа, 23:06

      Михалыч...Да прекращай ты это

      0
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 8 августа, 20:55

      Вы видите заговор? Нет? А он есть! Зеленова надо гнать. Он не понимает главного - если нет заговора, нет и Спартака. А так как Спартак - народная команда, то нет и народа. А это уже госизмена. В полном соответствии с одним из последних законов.

      1
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Вомбат 8 августа, 21:17

      А это уже госизмена. .=====Что предлагаешь с госизменниками сделать ? А то ведь было уже..Вагнер обвинили в госизмене.Они там сбили нахрен шесть вертолетов и самолет. И чо ?

      1
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 8 августа, 20:44

      Элла Памфилова рейтинг считала, тогда вопросов нет !

      3
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      Рейтинг: +11

      dioprussia 8 августа, 20:44

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > dioprussia 8 августа, 21:24

      Да погоди ты тут со своей рекламой.Тут Вомбат госизмену нашел.А это дело нешуточное. Считай статья. Лет двадцать.На Колыме, в урановых рудниках....А ты тут со своей рекламой лезешь.

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