Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение РФС поставить полузащитника «Зенита» Клаудиньо вышел Квинси Промеса в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/23.
«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.
Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал Зеленов.
- Промесу 31 год.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
- Промес забил 108 голов и отдал 53 ассиста в 218 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
Источник: «Чемпионат»